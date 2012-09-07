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Dünya

Lufthansa havayolu şirketinin grevi başladı

UFO sendikası 24 saat sürecek 4 bin kadar seferi iptal ederek Lufthansa havayolu şirketi grevini başlattı

07 Eylül 2012 14:25

Lufthansa havayolu şirketinin 19 bin çalışanının büyük bölümünü temsil eden sendikanın ilan ettiği 24 saatlik grev başladı.

UFO sendikası önceki gece geç saatlerde aldıkları kararda eylemin Frankfurt, Münih ve Berlin'i kapsayacağını ilan etti.

Grev nedeniyle 4 bin kadar sefer iptal edildi.

Çalışanlar daha önce de benzer eylemler yapmıştı.


Sadece kısa ve orta mesafeli seferler değil


Lufthansa kısa ve orta mesafeli uçuşları iptal etti ancak Şangay, Cakarta, Seattle ve Los Angles'a olan ve buralardan yapılan seferler de etkilenecek.

UFO ile Lufthansa yönetimi, çalışanların ücretleri ve çalışma koşulları üzerinde anlaşmazlık yaşıyor.

Sendika, havayolu çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini temsil ediyor.

Lufthansa'nın 19 bin çalışanı bulunuyor.

Sendika, çalışanların ücretlerinin, kabin görevlileri için yüzde 5 oranında arttırılması için 15 aydır girişimlerde bulunuyordu; zam talebi bu yılın başından itibaren yürürlüğe girmek üzere dile getiriliyordu.

Sendika temsilcileri üç yıldır ücretlerde artış olmadığını söylüyor.

Sendika ayrıca Lufthansa'nın istihdam olanaklarını alternatif alanlardan elde etmeye çalışmamasını ya da Berlin'de olduğu gibi, geçici işçi çalıştırmamasını istiyor.

Lufthansa sözcüsü Klaus Walthen grev kararı öncesinde yaptığı açıklamada sabit süreli sözleşme ile geçici işçi çalıştırma uygulamasına son vermeyi kabul ettiklerini ancak ücret artış oranı olarak yüzde 3,5'u önerdiklerini söylemişti.

Lufthansa şu sıralarda 1 milyar 500 milyon euroluk bir tasarruf önlemleri paketini uygulamaya çalışıyor; kuruluş, söz konusu önlemleri, artan akaryakıt masraflarını ve düşük bilet fiyatlarıyla uçan havayolları ile Körfez'deki şirketlerin rekabetinin ortaya çıkardığı baskıyı dengelemek için uyguluyor.

Lufthansa ikinci çeyrek karlarında yüzde 24 oranında bir düşüş olduğunu, geçen seneye göre olan bu düşüş sonrasında karının 229 milyon euro olduğunu açıkladı.

Şirket mayıs ayında yaptığı açıklamada 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ilan etmişti. (BBC Türkçe)

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