Lufthansa, grev nedeniyle 1706 uçuşunu daha iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilotların grevi nedeniyle salı ve çarşamba için planlanan bin 706 uçuşun iptal edildiğini ve bu iptallerden yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini bildirdi..

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Vereinigung Cockpit (VC) sendikasına bağlı pilotların grevi nedeniyle 29 Kasım Salı yapılması planlanan 3 bin kısa mesafeli uçuştan 816'sının ve 30 Kasım Çarşamba için planlanan 3 bin kısa ve uzun mesafeli uçuştan da 890'ının gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

İptal edilen uçuşlardan toplam yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceği ifade edilen açıklamada, Lufthansa grubuna bağlı Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, SWISS, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brüksel Havayolları şirketlerinin grevden etkilenmeyeceği ve Lufthansa Kargo pilotlarının da greve katılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, geçen hafta çarşamba günü başlatılan grevlerle şimdiye kadar toplam 4 bin 461 uçuşun iptal edildiği, bu iptallerden 525 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Sendika, Lufthansa'dan geriye dönük olarak son 5 yılı da kapsayan yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ediyor.

VC'den daha önce yapılan açıklamada, pilotların ücret artışı konusunda Lufthansa ile yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilmişti.

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