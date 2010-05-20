Lufthansa en büyük uçağı aldı

T24- Alman havayolu şirketi Lufthansa, Airbus tarafından üretilen dünyanın en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A-380" tipi yolcu uçaklarından ilkini teslim aldı.



A 380 çift katlı kabin yapısına sahip olan ilk uçak olması ile de öne çıkıyor.



Normal kabin düzeninde 526 yolcu kapasitesine sahip olan Airbus A-380 tipi yolcu uçağı, Frankfurt Havaalanında Lufthansa yetkililerine teslim edildi.





Lufthansa sonbahara kadar 3 adet "Airbus A-380" tipi yolcu uçağı daha alarak bunlarla Tokyo, Pekin ve Johannesburg'a uçmak istiyor.



Uzunluğu 73 metre, yüksekliği 24,1 metre, kanat uzunluğu da 79,8 metre olan A-380 tipi yolcu uçaklarının menzili 15 bin kilometre.



Uçağın fiyatı da 364 milyon dolar.



Almanya'nın Hamburg kentindeki Airbus şirketinin başkanı Thomas Enders, "Hamburger Abendblatt" gazetesine yaptığı açıklamada, 2010 yılı için, 20'den fazlası "Airbus A-380" tipi yolcu uçağı olmak üzere toplam 300 uçak siparişi aldıklarını söyledi. Enders ayrıca, Airbus olarak 2010 yılında 800'ü Almanya'da, 1700 kişi işe almayı düşündüklerini belirtti.



MİLLİ TAKIMI GÜNEY AFRİKA'YA BU UÇAK GÖTÜRECEK





Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Mayrhuber de, 11 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dünya Kupası karşılaşmaları için, Alman Milli Takımını A-380 ile bu ülkeye götüreceklerini açıkladı.