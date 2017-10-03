Lufthansa Doha'ya uçuşlarını durduruyor

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Almanya\'nın dünyaca ünlü havacılık şirketi Lufthansa 27 Ekim 2017 tarihinden itibaren Doha\'ya gerçekleştirdiği uçuşlarını \"ticari nedenlerden\" dolayı durduracağını açıkladı.

Katar Doha News haber sitesine açıklamada bulunan Lufthansa yetkilileri Lufthansa\'nın Doha\'ya yaptığı uçuşların ticari olarak kendisini karşılamadığını ve bu nedenle de daha fazla Katar\'a uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Boeing 747 uçakları ile Doha Hamad Uluslarası Havalimanına seferlerini 27 Ekim tarihine kadar sürdüreceğini belirten Lufthansa sözcüsü bu tarih itibari ile uçuşların tamamı ile durdurulacağını belirtirken, Kuveyt\'e yaptıkları seferlerin ise devam edeceğini ilan etti.

Katar vatandaşları ABD, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerine bağlantılı uçuşlarının bir bölümünü Lufthansa ile gerçekleştirirken, seferlerin durdurulması ile birlikte uçuşların diğer hava yolu şirketlerine kayacağı bildiriliyor.

27 Ekim tarihinden sonra rezervasyon yaparak biletler için ödeme yapanların ücretlerinin ise tekrar iade edileceğini de bildiren Lufthansa yetkilileri, Katar havayolları ile bazı ülkeler arasındaki uçuşlarda rekabet edemediklerini söyledi.

Bu arada Suudi Arabistan ile birlikte Katar\'a yönelik ambargo çerçevesinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hava yolları şirketleri de uçuşlarını durdurmuş ve Doha\'ya uçmak isteyenleri çeşitli zorluklar ile karşılaşmışlardı.

Katar\'a karşı uygulanan ambargonun ortaya çıkardığı kriz ile Katar yönetimi krizi aşabilmek için piyasalara 40 milyar dolar pompalamak zorunda kalmıştı.