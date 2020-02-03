Lufthansa, Çin'e uçuşların askıya alınmasını uzattı

Lufthansa Group'tan yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 28 Şubat’a kadar askıya almaya karar verdi” denildi

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 9 Şubat’tan 28 Şubat'a uzattı.

Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, Koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin uzatıldığı kaydedildi.