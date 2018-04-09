Lufthansa, Almanya'daki 800 uçuşunu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kamu sektörü sendikası Verdi'nin havaalanlarına yürüyüşlerin uzatıldığını açıkladıktan sonra yarın yapılacak olan 800'den fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Almanya genelinde çeşitli kamu sektörü rollerinde yaklaşık 2,3 milyon çalışan için yüzde 6'lık bir ücret artışı talep eden kamu sektörü sendikası Verdi, daha önce yer personeli ve bazı yangın hizmetleri personelinin salı günü Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında grev yapacağını söylemişti.

Almanya'nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanlarında da katılım olacağını belirtmişti.

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Verdi’den yapılan açıklamada, Almanya'da kamu işçilerinin, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde Potsdam’da yapılacak toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinden önce uyarı grevlerinin genişletildiği ve 10 Nisan’da bütün eyaletlerde yaygın iş bırakma eylemlerinin olacağı ifade edildi.

Fransa'da da demiryolu işçileri greve gitmişti

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanlarının 22 Mart'tan bu yana düzenlediği grevin neden olduğu zararın 100 milyon avro olduğu bildirildi.

SNCF İcra Kurulu Başkanı Guillaume Pepy, BFMTV kanalında açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki grevin 22 Mart'ta başladığını anımsatan Pepy, demiryolu çalışanlarının bu süre içinde bugün dahil 5 gün grev yaptığını kaydetti.

Grevin ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini kaydeden Pepy, "Bugünkü gibi, sefere çıkan tren sayısı az olduğundan günlük kayıp 20 milyon avro civarında. SNCF'nin grevin başından bu yana uğradığı zarar yaklaşık 100 milyon avro" ifadelerini kullandı.