-''LÜFER YİYEMİYORSANIZ, HAMSİ YİYİN'' ÇANAKKALE (A.A) - 09.10.2010 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Tekinay, ''Paramız lüfer ve palamut almaya yetmiyorsa, hamsi de yiyebiliriz. Lüfer 50 lira oldu diye tezgahlara küsmemek, uzaklaşmamak gerekiyor'' dedi. Tekinay, hamsi, sardalye ve istavrit gibi küçük balıkların vücut nitruent (besin zenginliği) analizleri yapılıp, lüfer, levrek ve çipura gibi iri balıklarla karılaştırıldıklarında çok büyük farklılıklarının ortaya çıkmadığını bildirdi. Bu anlamda, hamsi tüketen bir kişinin, lüfer tüketen biriyle sadece görsel olarak, göz zevki anlamında bir farklılık yaşayacağını vurgulayan Tekinay, hamside bulunan nitruent değerlerinin, insan sağlığına katkı açısından büyük balıklardan bir farkının bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu: ''Lüfer çok güzel bir balık, göze ve sofraya hitap eden bir balık. Tüm sofraları süsleyen, göz zevki daha ağır olan bir balık. Damak zevkine bakıldığında lüfer, tabi ki bir hamsiyle yada sardalye ile karşılaştırılamaz. Ancak insan vücuduna girdikten ve metabolizmaya dahil olduktan sonraki katkıları, balığın içerdiği nitruentlere, yani besin zenginliklerine oranları ve insan sağlığına katkısına baktığımızda çok büyük farklılıklar olmadığını söyleyebiliriz. Paramız lüfer ve palamut almaya yetmiyorsa, hamsi de yiyebiliriz. Yani lüfer 50 lira oldu diye tezgahlara küsmemek, uzaklaşmamak gerekiyor. Tezgahlarda bulabildiğimiz ekonomik anlamda 3-5-7 yada 10 liralık balıkları da mutlaka tüketmemiz gerekiyor.''