"Lucescu'yu birileri yönlendiriyor; Oğuzhan ya da bazı isimler konuşursa ortalık feci karışır"

Menajerlerle ilgili yaptığı haberlerle öne çıkan Habertürk yazarı Atilla Türker, Oğuzhan Özyakup'un ilk açıklanan Milli Takım kadrosunda yer almaması ve sonradan dahil edilmesini yorumladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yönlendirildiğini savunan Türker, "Oğuzhan ya da bazı isimler konuşursa ortalık feci karışır" yorumunda bulundu.

Habertürk yazarı Türker, "Oğuzhan'ın ilk planda alınmaması rezalettir. Lucescu'yu belli ki birileri yönlendiriyor. Oğuzhan'ın menajerlik şirketi yurt dışında, bazı çıkar çatışmaları olabilir" diye yazdı.

Atilla Türker'in 29 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Rezalet ötesi!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Lucescu’yu belli ki birileri yönlendiriyor. Ama yanlış yönlendiriyor. Oğuzhan gibi bir ismin ilk planda çağrılmaması başlı başına bir rezalettir. Yoğun istek üzerine çağrılması ise daha büyük bir rezalettir. Lucescu’nun Oğuzhan’ı tanımaması mümkün değil. Unutması da mümkün değil. Demek ki birileri önce “Alma” dedi. Lucescu da almadı. Yine aynı kişiler durumu kurtarabilmek için “Al” dedi. Bu kez de aldı. Kimler yönlendirmiş olabilir Lucescu’yu! Belki bazı yöneticiler. Belki de bazı menajerler. Çünkü Oğuzhan’ın bağlı bulunduğu menajerlik şirketi yurt dışında bulunuyor. Farklı... Bağımsız. Haliyle ortada bir menfaat çatışması olabilir. Zaten Oğuzhan da “Aklıma farklı şeyler geliyor” diye bir sinyal verdi. Bu sinyali alanlar da ‘U’ dönüşü yaptı. Oğuzhan ya da bazı isimler yarınlarda net konuşursa ortalık feci karışır. Ülke futbolunda inanılmaz entrikalar dönüyor. Menajer savaşları her geçen gün kızışıyor.Bazı menajerlerin camiaya hakimiyeti inanılmaz boyutlara geldi. Bu menajerlerle el ele vererek pastadan pay kapan çok tanınmış futbol adamları var. Şunu da belirteyim. Lucescu zorlu maratona çok kötü başladı. Hem de genç bir teknik adamın bile yapamayacağı hatalara imza atarak başladı. Otorite, inandırıcılık, saygınlık, disiplin ve daha nice kavramlar... Ayağa bu kadar düşürülmez.