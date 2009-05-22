Lucescu'ya 'çingene' yakıştırması!





Romanya hükümeti, Shakhtar Donetsk teknik direktörü Mircea Lucescu için 'çingene' ifadesini kullanan bir İtalyan gazetesine, Roma'daki elçiliği aracılığı ile tepki gösterdi.



Shakhtar Donetsk'e UEFA Kupası'nı kazandırarak tarihi bir başarıya imza Mircea Lucescu için sağ görüşlü bir İtalyan gazetesinde çirkin ifadeler yer aldı.



Cnntürk'ün internet sitesinde yer alan habere göre; Berlusconi ailesinin sahibi olduğu Il Giornale, Shakhtar'ın Werder Bremen'i uzatmada 2-1 yenerek kupayı kazandığı finalle ilgili haberinde, Romen teknik adam için '64 yaşındaki çingene' ifadesini kullandı.



Roma'daki Romanya Elçiliği, merkezi Milano'da bulunan gazeteyi ırkçılıkla suçlayarak, tepkisini kamuoyuna açık bir mektupla bildirdi.



Mektupta, "fikir lideri olarak bilinen bir gazetenin, büyük bir futbol başarısını, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı terminolojisinde yer alan sözcüklerle sunmasından utanç duyuyoruz "denildi.



Teknik direktör olarak İtalya'da da çalışan Mircea Lucescu, 1998-1999 sezonunda altı süreyle Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan'da görev yapmıştı.