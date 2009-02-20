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Spor

Lucescu'nun yüzü güldü

UEFA Kupası'nda Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında konuk ettiği Tottenham Hotspur'u yendi

20 Şubat 2009 02:00


UEFA Kupası'nda Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında konuk ettiği Tottenham Hotspur'u 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.


UEFA Kupası'nda 3. tur ilk maçları geride kaldı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımını 2-0 yenerek 4. tur için avantaj yakaladı.

Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in gollerini 78. dakikada Seleznov ve 88. dakikada Jadson kaydetti.

İtalya temsilcisi Udinese deplasmanda Lech Poznan ile 2-2 berabere kalırken, İngiliz ekibi Manchester City de Kopenhag deplasmanından aynı skorla ayrılarak 4. tur için avantaj yakaladı.

BAKIRCIOĞLU FİORENTİNA'YI YIKTI

Günün dikkat çekici maçında Hollanda temsilcisi Ajax, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 1-0'la geçti. Ajax'ın golü 60. dakikada Kennedy Bakırcıoğlu'ndan geldi.

UEFA Kupası 3. tur ilk maçlarında deplasmanda galip gelen bir başka takım da, Marsilya'yı 1-0'lık skorla geçen Twente oldu. Twente'nin galibiyet golünü 23. dakikada Arnautovic attı. 

SONUÇLAR
 18 Şubat    
 Dinamo Kiev 1 - 1 Valencia
 Zenit 2 - 1 Stuttgart
 Olympiacos 1 - 3 St Etienne
 Aston Villa 1 - 1 CSKA Moskova
 Werder Bremen 1 - 1 Milan
 Sampdoria 0 - 1 Metalist
 NEC 0 - 3 Hamburg
 PSG 2 - 0 Wolfsburg
 Bordeaux 0 - 0 Galatasaray

 AaB

 3 - 0 Deportivo
 Braga 3 - 0 Standard
 19 Şubat    
 Lech 2 - 2 Udinese
 Shakhtar 2 - 0 Tottenham
 Kopenhag 2 - 2 Man. City
 Marsilya 0 - 1 Twente
 Fiorentina 0 - 1 Ajax

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