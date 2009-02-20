Lucescu'nun yüzü güldü

UEFA Kupası'nda Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında konuk ettiği Tottenham Hotspur'u 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
UEFA Kupası'nda 3. tur ilk maçları geride kaldı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımını 2-0 yenerek 4. tur için avantaj yakaladı.
Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in gollerini 78. dakikada Seleznov ve 88. dakikada Jadson kaydetti.
İtalya temsilcisi Udinese deplasmanda Lech Poznan ile 2-2 berabere kalırken, İngiliz ekibi Manchester City de Kopenhag deplasmanından aynı skorla ayrılarak 4. tur için avantaj yakaladı. BAKIRCIOĞLU FİORENTİNA'YI YIKTI
Günün dikkat çekici maçında Hollanda temsilcisi Ajax, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 1-0'la geçti. Ajax'ın golü 60. dakikada Kennedy Bakırcıoğlu'ndan geldi.
UEFA Kupası 3. tur ilk maçlarında deplasmanda galip gelen bir başka takım da, Marsilya'yı 1-0'lık skorla geçen Twente oldu. Twente'nin galibiyet golünü 23. dakikada Arnautovic attı. SONUÇLAR
| 18 Şubat
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| Dinamo Kiev
|1 - 1
|Valencia
| Zenit
|2 - 1
|Stuttgart
| Olympiacos
|1 - 3
|St Etienne
| Aston Villa
|1 - 1
|CSKA Moskova
| Werder Bremen
|1 - 1
|Milan
| Sampdoria
|0 - 1
|Metalist
| NEC
|0 - 3
|Hamburg
| PSG
|2 - 0
|Wolfsburg
| Bordeaux
|0 - 0
|Galatasaray
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AaB
|3 - 0
|Deportivo
| Braga
|3 - 0
|Standard
| 19 Şubat
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| Lech
|2 - 2
|Udinese
| Shakhtar
|2 - 0
|Tottenham
| Kopenhag
|2 - 2
|Man. City
| Marsilya
|0 - 1
|Twente
| Fiorentina
|0 - 1
|Ajax