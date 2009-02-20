Lucescu'nun yüzü güldü

BAKIRCIOĞLU FİORENTİNA'YI YIKTI

18 Şubat Dinamo Kiev 1 - 1 Valencia Zenit 2 - 1 Stuttgart Olympiacos 1 - 3 St Etienne Aston Villa 1 - 1 CSKA Moskova Werder Bremen 1 - 1 Milan Sampdoria 0 - 1 Metalist NEC 0 - 3 Hamburg PSG 2 - 0 Wolfsburg Bordeaux 0 - 0 Galatasaray AaB 3 - 0 Deportivo Braga 3 - 0 Standard 19 Şubat Lech 2 - 2 Udinese Shakhtar 2 - 0 Tottenham Kopenhag 2 - 2 Man. City Marsilya 0 - 1 Twente Fiorentina 0 - 1 Ajax

UEFA Kupası'nda 3. tur ilk maçları geride kaldı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımını 2-0 yenerek 4. tur için avantaj yakaladı.Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in gollerini 78. dakikada Seleznov ve 88. dakikada Jadson kaydetti.İtalya temsilcisi Udinese deplasmanda Lech Poznan ile 2-2 berabere kalırken, İngiliz ekibi Manchester City de Kopenhag deplasmanından aynı skorla ayrılarak 4. tur için avantaj yakaladı.Günün dikkat çekici maçında Hollanda temsilcisi Ajax, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 1-0'la geçti. Ajax'ın golü 60. dakikada Kennedy Bakırcıoğlu'ndan geldi.UEFA Kupası 3. tur ilk maçlarında deplasmanda galip gelen bir başka takım da, Marsilya'yı 1-0'lık skorla geçen Twente oldu. Twente'nin galibiyet golünü 23. dakikada Arnautovic attı.