T24 LogoT24 Logo
Spor

Lucescu'nun yerine Avcı...Demirören kararlı...

Lucescu'nun yerine Avcı İstanbul DHA Finlandiya'da 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine hüsranla noktayı koyan A Milli Takım'da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı

10 Ekim 2017 14:59

Lucescu\'nun yerine Avcı

İstanbul DHA

Finlandiya\'da 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine hüsranla noktayı koyan A Milli Takım\'da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı.
4 Ağustos\'da senelik 2.5 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılan Lucescu ile Kasım ayı bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi. Lucescu devam edeceğine dair sinyaller verirken, yaptığı açıklamalarda görevde kalacağına dair ifadeler kullanırken, Milli Takım\'da görev yaptığı kısa dönemde eleştiriler alan Rumen hocanın yerine Başakşehir\'in başarılı hocası Abdullah Avcı\'nın göreve getirileceği ifade edildi.
Ay-yıldızlı ekibin yaklaşık 1 yıl resmi maçının olmaması yüzünden Lucescu konusunda acele edilmeyeceği, Kasım ayında liglere verilecek milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde o ay sonunda görevden alınacağı bildirildi. Ancak federasyonun daha önce düğmeye basabileceği de hatırlatıldı.
Futbol Federasyonu, Lucescu\'dan önce Şenol Güneş\'i gündemine almış, ancak Beşiktaş kulübü izin vermemişti.

AVCI 2011\'DE DE GELMİŞTİ
Abdullah Avcı daha önce 17 Kasım 2011\'de M.Ali Aydınlar döneminde Hiddink\'in yerine A Milli Takım patronu olmuş, iki yıl sonunda 2014 Dünya Kupası şansı kaçırıldığı için istifa etmişti. Avcı\'nın yeni görevini Başakşehir çalıştırıcılığı ile birlikte sürdüreceği de vurgulandı.

DEMİRÖREN KARARLI
Bu arada İzlanda maçı sonrası istifa kararı alan Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören\'in, baskılar sonucu bu kararını liglerin devre arasına kaydırdığı da öğrenildi. Demirören\'in, büyük eleştiri alan kurullar konusunda rahatsızlığını sürdürdüğü, bu yüzden görevi bırakmak için ısrarcı olduğu belirtildi. 2019\'a kadar görevi bulunan Yıldırım Demirören\'in ligin devre arasına kadar ne karar alacağı merak ediliyor. TFF Yönetimi ile bu konudaki ilk geniş katılımlı toplantının ise yarın yapılması bekleniyor. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LucescuAvcı İstanbul DHA FinlandiyaDünya KupasıMilli TakımAğustosKasımRumenBaşakşehirAbdullah AvcıAyyıldızlıAncakFutbol Federasyonu LucescuGüneşBeşiktaşAVCIDE GELMİŞTİ Abdullah AvcıAli Aydınlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24