Lucescu'nun yerine Avcı...Demirören kararlı...

Lucescu\'nun yerine Avcı

İstanbul DHA

Finlandiya\'da 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenine hüsranla noktayı koyan A Milli Takım\'da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı.

4 Ağustos\'da senelik 2.5 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılan Lucescu ile Kasım ayı bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi. Lucescu devam edeceğine dair sinyaller verirken, yaptığı açıklamalarda görevde kalacağına dair ifadeler kullanırken, Milli Takım\'da görev yaptığı kısa dönemde eleştiriler alan Rumen hocanın yerine Başakşehir\'in başarılı hocası Abdullah Avcı\'nın göreve getirileceği ifade edildi.

Ay-yıldızlı ekibin yaklaşık 1 yıl resmi maçının olmaması yüzünden Lucescu konusunda acele edilmeyeceği, Kasım ayında liglere verilecek milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde o ay sonunda görevden alınacağı bildirildi. Ancak federasyonun daha önce düğmeye basabileceği de hatırlatıldı.

Futbol Federasyonu, Lucescu\'dan önce Şenol Güneş\'i gündemine almış, ancak Beşiktaş kulübü izin vermemişti.

AVCI 2011\'DE DE GELMİŞTİ

Abdullah Avcı daha önce 17 Kasım 2011\'de M.Ali Aydınlar döneminde Hiddink\'in yerine A Milli Takım patronu olmuş, iki yıl sonunda 2014 Dünya Kupası şansı kaçırıldığı için istifa etmişti. Avcı\'nın yeni görevini Başakşehir çalıştırıcılığı ile birlikte sürdüreceği de vurgulandı.

DEMİRÖREN KARARLI

Bu arada İzlanda maçı sonrası istifa kararı alan Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören\'in, baskılar sonucu bu kararını liglerin devre arasına kaydırdığı da öğrenildi. Demirören\'in, büyük eleştiri alan kurullar konusunda rahatsızlığını sürdürdüğü, bu yüzden görevi bırakmak için ısrarcı olduğu belirtildi. 2019\'a kadar görevi bulunan Yıldırım Demirören\'in ligin devre arasına kadar ne karar alacağı merak ediliyor. TFF Yönetimi ile bu konudaki ilk geniş katılımlı toplantının ise yarın yapılması bekleniyor.

