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Spor

Lucescu'nun tercihi şaşırttı

Beşiktaş maçı yerine Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izlemeyi tercih etti Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA) -  A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam Ukrayna'da oynanan Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izledi

07 Aralık 2017 14:14

Beşiktaş maçı yerine Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izlemeyi tercih etti

Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA) -  A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam Ukrayna\'da oynanan Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izledi. Lucescu\'nun bu maç tercihi ise şaşırttı.
Her defasında Süper Lig takımlarının Türk oyuncularını oynatmamasını eleştiren Rumen teknik adam, dün akşam Şampiyonlar Ligi\'nde Leipzig karşısında kadrosunda ilk 11\'de 5 Türk oyuncu ile sahaya çıkan Beşiktaş\'ı izlemeyerek yine kendi ile çelişti. Beşiktaş karşılaşmanın 2\'nci yarısında da Cenk Tosun ve Orkan Çınar\'ı da oyuna dahil etmesi ile toplam 7 Türk oyuncunun oynadığı karşılaşmayı izlemeyen Lucescu, eski takımı Shakhtar\'ın maçını Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevchenko ile birlikte izledi.

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