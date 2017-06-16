Lucescu'dan UEFA'ya başvuru kararı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'i yöneten ve takımdan ansızın gönderilen Mircea Lucescu, kulüpten alacağı olan 4 milyon Euro'nun ödenmemesi halinde UEFA'ya başvuracağını açıkladı.

Zenit'ten gönderildiğini televizyondan öğrendiğini belirten 71 yaşındaki Rumen teknik adamın yerine bir dönem Galatasaray'da da görev alan Roberto Mancini getirilmişti.

Tecrübeli teknik direktör, Türkiye Süper Lig'de de 2000-01 sezonunun başında Galatasaray'a gelir gelmez UEFA Süper Kupası'nı kazandırmış, iki sezon sarı-kırmızılı ekipte çalışıp bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Rumen hoca Türkiye liginde son olarak 2002-03 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'i kazanmış ve takımdan gönderilmişti.