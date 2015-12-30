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Spor

Lucescu'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

"Trabzonspor'a şartlarımı bildirdim"

30 Aralık 2015 16:59

Bordo-mavili yönetimin önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için resmi teklif götürdüğü Mircea Lucescu, Trabzonspor ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, Türkiye'ye geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

Ukrayna basınına konuşan Rumen teknik direktör, "Shakhtar'dan güzel anılarla ayrılmak istiyorum. Eğer Trabzonspor'la anlaşma sağlanırsa iki yıl teknik direktör olarak çalışıp daha sonra sportif direktörlük yapmayı planlıyorum. O dönem için oğlum Razvan Lucescu teknik direktörlük görevini devralabilir. Trabzonspor'a şartlarımı bildirdim" diye konuştu.

 

Shaktar Donetsk CEO'su Palkin sinyali vermişti

 

Shakhtar Donetsk Kulübü CEO'su Sergei Palkin, önceki gün Lucescu'nun takımdan ayrılabileceği imasında bulunmuştu. Palkin, Rumen teknik direktörle olan sözleşmelerinin sezon sonunda biteceğini hatırlatarak, "Kendisini takımın başında görmek isteriz ama başka bir kulübe gitmesi durumunda, o takımın da güzel bir futbol sergileyeceğine eminim" yorumunu yapmıştı.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, 2004 yılından bu yana görev yaptığı Shakhtar Donetsk'i de 8 kez mutlu sona taşıdı. (Skorer.com)

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