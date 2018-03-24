Lucescu'dan O'Neill'a tepki: Rumen teknik adam basın toplantısına katılmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O\'Neill\'in basın toplantısında uzun konuşmasına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı yapmadı. Özel maçta misafirperverlik amacıyla ilk açıklamayı İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O\'Neill\'e veren Lucescu, İrlandalı teknik adamın konuşmasının uzun sürmesine tepki gösterdi. Basın toplantı odasına girmeyen Lucescu, karma alanda gazetecilere konuştu. Maçın çok iyi geçtiğini belirten Lucescu, “Takım istediğimizi yaptı. Oyuna tamamen hakimdik. İlk yarı biraz daha iyiydi. 9 kere kaleye şut atabildik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle biraz oyun kontrolünü kaybettik ama iyiydi. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız. Bu akşamki maçın konfirmasyonu olarak gelecek maçta da aynısını yapmak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lucescu\'nun açıklamaları

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Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)