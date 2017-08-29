Lucescu'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fatih Terim'in yerine göreve gelmesinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup'un ilk olarak kadroda yer almayıp ardından Milli Takım'a dahil edilmesi konusunda açıklama yapan Lucescu, "Olanlar Oğuzhan ile benim aramda. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"

Lucescu’nun konuşmasından satır başları şöyle:



“Oğuzhan'ın Beşiktaş'taki 3 maçlık performansını beğenmedim. Kendisine telefon ettim ve durumu izah ettim. Kararın kendisine bağlı olduğunu söyledim. Aramızda bir sorun yok. Profesyonel insanlarız.

(Yabancı konusu) Görüşmek lazım uzun uzun. Her takımda 2-3, en fazla 4 Türk oyuncu var. Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz.

Kadroya en iyi oyuncuları almaya çalıştım. İyi oldukları kadar tecrübeleri de önemli. 2002-04 arasını düşünürsek Galatasaray'dan 8 oyuncu vardı ve milli takımın gücünün büyük bölümünü kaplıyordu.

Bu maçları çok gençlerle oynayamayabilirsiniz. Kısa dönemde bir şeyler yapmak için tecrübeye ihtiyaç var.



İyi organize olmuş, fizik olarak çok güçlü bir takımla oynayacağız. Ukrayna, son maçta bizden 7 km fazla koştu."