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Spor

Lucescu'dan Konyasporlu futbolcuya 8 milyon Euro

Rus basını, Ömer Ali'ye Rubin Kazan, Anzhi ve Spartak Moskova'nın da talip olduğunu yazdı

14 Kasım 2016 11:45

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner’e tanıdık bir isim talip oldu.

2012 yılından bu yana Konyaspor forması giyen, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi maçları dahil olmak üzere 14 maçta başarıyla görev yaparak 3 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki oyuncu, Zenit’in bir dönem Türk takımlarını çalıştıran teknik adamı Mircea Lucescu’nun dikkatini çekmeyi başardı.

Kadrosuna kattığı genç oyuncuları parlatıp dev kulüplere göndermesiyle bilinen Rumen çalıştırıcının Ömer Ali’yi izlemek için yardımcılarını görevlendirdiği öğrenildi.

Arkasındaki güçlü sponsporlar sayesinde Konyasporlu futbolcu için 8 milyon Euro gibi bir ücreti gözden çıkarabileceği iddia edilen Zenit’in devre arasında resmi temaslara başlayabileceği kaydedildi.

Rus basını tarafından ‘Yeni Gökdeniz’ olarak lanse edilen Ömer Ali ile Rubin Kazan, Anzhi ve Spartak Moskova’nın da yakından ilgilendiği belirtildi.

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