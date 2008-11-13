Lucescu'dan Galatasaray'a cevap var!









Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu, Türkiye'de kendisi hakkında yapılan spekülasyonlara sert cevap verdi.





Türk spor medyasında her gün hakkında değişik haberler yayınlandığını; ancak hiçbirinin doğru olmadığını ifade eden Lucescu,, "Ne sezon arasında, ne de şimdi bir yere gitmeyi düşünüyorum. Ne Fenerbahçe ile ne de Galatasaray'la anlaştım. Türkiye'den hiçbir yöneticiyle görüşmüyorum. Başkan Rinat Ahmedov'la görüştüm ve hazirana kadar takımın başında kalacağım." dedi.



Zaman Gazetesi'nin haberine göre: Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşadıklarına; ancak UEFA Kupası'nda iddialı olduklarına dikkat çeken Rumen teknik adam, "Benim işim daha Shakhtar'da bitmedi." yorumunu yaptı.



Geçtiğimiz günlerde bir spor gazetesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçını yorumladığı şeklinde haber çıktığını belirten Lucescu, "Ben o maçı seyretmedim bile. Benim ağızımdan yorumladı diye haber yapmışlar. O gazeteyi kınıyorum. İsmimi kullanarak yalan haber yapmışlar. Türkiye'den birçok dostum bu yorum üzerine beni aradı. Şaşırdım kaldım. Bu nasıl gazetecilik?" diye sitemde bulundu.



Spor yazarı Hıncal Uluç'un hakkındaki açıklamalarına da cevap veren Lucescu, "Hıncal Uluç'u muhatap almak istemiyorum. Bana saldırarak prim yapmaya çalışıyor. Türkiye'de beni seven yüz binlerce futbolsever var. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu beni görünce boynuma sarılıyor. Hıncal bunu anlayamaz." değerlendirmesinde bulundu."



