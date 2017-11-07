Lucescu: Türkçe öğrenirsem beni yaşatmazlar!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkçe öğrenmek istemediğini söyledi. Lucescu, "Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç spor muhabiri peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe anlayabildiğimi, konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı sınırıyla ilgili, "Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz" diye konuştu.

Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Emre Mor gibi genç futbolcuların genç yaşta yurt dışına gitmelerinin forma şanslarını azalttığından yakınan 72 yaşındaki Rumen teknik adam, "Takımında oynamayanı ben nasıl oynatayım" ifadesini kullandı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Lucescu, Türkiye'de para var, İtalya'da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya'daki gibi oyuncular yok" dedi.

Mircea Lucescu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Milli takımlarda oyuncularla çok fazla çalışma zamanınız olmuyor. Kazanmaya alışmış bir futbolcu grubunuz olmalı.

"TFF ile yabancı sayısına limit koyacağız"

"Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz. Cengiz Ünder ise ayrı bir konu. Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı ben nasıl milli takıma çağırayım ?" şeklinde konuştu.

"Hakan aslında gerçek bir 8 numara"

"Hakan Çalhanoğlu'nun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki o, gerçek bir 8 numara. Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini'yi arıyorsunuz. Hakan, Almanya'da oynarken geniş alanlar buluyordu. İtalya'da ise kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Buna rağmen bir kalitesi olduğu açık."