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Spor

Lucescu: Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz (ön haber)

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz

12 Kasım 2017 16:39

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin bir yere gelebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç var. Mucize yoktur\" dedi.

A Milli Futbol Takımı\'nın yarın Antalya\'da Arnavutluk ile yapacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile aday kadroda yer alan Okay Yokuşlu\'nun katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Lucescu, A Milli Futbol Takımı\'nın bundan sonra mart ayında bir araya geleceğini anımsattı. Futbolcuların kendi kulüplerinde yapacakları çalışmanın milli formayı ne kadar hak ettiklerini göstereceğini dile getiren Lucescu, \"Bu yüzden takım antrenörlerinden rica ediyorum. Bu gençlere daha fazla önem verebilmeleri mümkünse iyi olacak. Hem onların oynaması hem de Türk milli takımının geleceği için önemli. Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin bir yere gelebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç var. Mucize yoktur. Sadece kendini sahaya verecek futbola adayacak ve bu işten zevk alacak oynayan bir grup olması lazım. Bu da çalışmayla olur. Bu konuda güveniyorum\" diye konuştu.

Genç futbolcularıyla olgunlaşma dönemini hızlı aşmaları için görüştüğünden bahseden Lucescu, 22-23 yaşındaki gençlerden 30 yaşındaki futbolcu davranışı ve olgunluğunu beklediklerini, bunun da kolay olmadığını söyledi.

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-Lucescu açıklamalar ve detaylar

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