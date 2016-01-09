Lucescu "Trabzonspor'a geliyor" iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta'nın takımın başına geçirmek için ilk adayı olan Mircea Lucescu, bordo-mavililer ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Deneyimli teknik adam, kararını sezon sonunda vereceğini söylerken; "Geleceğim ile ilgili her şey çok açık: Kimseye söz vermedim. Kimseye söz verdiğimi de söylemedim. Kontratım Mayıs ayında bitecek ve sonra bir karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu ayrıca, "Önceliğim her zaman Shakhtar Donetsk. Burada çok fazla güzel anım var" sözleriyle takımda kalabileceğinin sinyallerini verdi.

Luce'nin Trabzonspor ile yıllık 6 milyon euroluk sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı iddia edilmekteydi.