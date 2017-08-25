Lucescu, Terim'in kadrosunu bozdu

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,(DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, son oynanan Makedonya hazırlık karşılaşması ve Kosova kadrosundan 8 farklı ismi Milli Takıma davet etti. Rumen teknik adam Fatih Terim\'in geniş kadroya çağırdığı 12 isme ise Ukrayna ve Hırvatistan maçları kadrosunda yer vermedi.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçı olan Kosova maçı öncesi Milli Takıma davet ettiği geniş kadro ile Slovenya\'nın Portoroz bölgesinde kamp yapan Fatih Terim\'in Milli Takımın da yer alan; Berke Özer, Gökhan Gönül, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Volkan Şen, Deniz Türüç, Oğuzhan Özyakup, Emre Akbaba, Emre Çolak ve Olçay Şahan, Lucescu\'nun kadrosunda yer almadı.

Lucescu\'nun A Milli Takımda davet etmediği isimler arasında en dikkat çeken isim ise Oğuzhan Özyakup oldu. İlk kez 2013 yılında A Milli Takım forması giyen Oğuzhan Özyakup toplamda 27 maçta sahaya çıkmıştı.

8 FARKLI İSİM KADRODA

Rumen teknik adam A Milli Takıma son kadrosuna göre ise 8 farklı ismi davet etti. Kaleci Cenk Gönen, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Nuri Şahin, Emre Belezoğlu, Tolga Çiğerci, Okay Yokuşlu ve FIFA tarafından verilen cezası biten Hakan Çalhanoğlu kadroya çağrılan yeni isimler oldu. Bu isimlerden en çok dikkat çeken ise son dönemde oynadığı futbol ile dikkat çeken ve adeta ikinci baharını yaşayan Emre Belezoğlu oldu. Tecrübeli oyuncu en son 9 Eylül 2014\'te oynanan İzlanda maçında Milli Takım forması giymişti.

ARDA GERİ DÖNDÜ

Lucescu\'nun kadroya çağırdığı isimler arasında bir diğer sürpriz isim ise A Milli Takımın Slovenya kampı öncesi uçakta gazeteci Bilal Meşe ile kavga eden ve ardından düzenlediği basın toplantısı ile Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu. Barcelona ile bu sezon henüz resmi maçlarda forma şansı bulamayan ve satış listesinde olduğu iddia edilen Arda Turan, Rumen teknik adam tarafından tekrar kadroya çağrıldı.