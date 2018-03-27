T24 LogoT24 Logo
Spor

Lucescu: Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum

"Onları kadroya almamam, bıraktığım anlamına gelmez"

27 Mart 2018 14:07

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi yaptığı açıklamada, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum" dedi.

A Milli Takım'ın hazırlık maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; genç bir takım kurduklarını aktaran Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yapmak çabuk olmuyor. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek" dedi.

"Tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım"

Tecrübeli oyuncuların önemine değinen Mircea Lucescu, "5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum"

Yeni bir ekip kurmak için gereğini yapacağını aktaran deneyimli teknik adam, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve milli takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım" diye konuştu.

ETİKETLER

Mircea LucescuRumen teknik direktörTürkiye A Milli Takımıseyircilerin istediği takımhazırlık maçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24