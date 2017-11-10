Lucescu, Romanya'ya da şaşırttı

\"Lucescu\'nun başında olduğu Türkiye ile oynanan maç bizim adımıza önemli bir test değildi\"

Sercan SAPANATAN, İstanbul -(DHA) A Milli Futbol Takımı\'nın, dün oynanan hazırlık karşılaşmasında Romanya\'ya 2-0 yenilmesinin ardından Rumen basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Türkiye\'nin bu kadar kolay yenebilmelerinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirten gazeteler, Lucescu\'nun maç sonu düzenlediği basın toplantısında söylediği \"Bazı oyuncular ile iki gün önce tanıştım\" sözüne de dikkat çektiler.

Monitorul de Cluj gazetesi Romanya\'nın, A Milli Takım karşısında aldığı 2-0\'lik galibiyetinin ardından \"Türkiye\'ye karşı büyük zafer\" manşetini attı.

Pro Sport gazetesi ise Lucescu\'nun maç sonunda düzenlediği basın toplantısında söylediği \"Bazı oyuncular ile iki gün önce tanıştım\" sözünü manşetlerine taşırken, Rumen teknik adamın Türkiye\'de işinin zor olduğunu ve gerekli desteği göremediğini yazdı.

Gazeta Sporturilor ise \"Lucescu\'nun başında olduğu Türkiye ile oynanan maç bizim adımıza önemli bir test değildi\" spotlarına yer verirken, Türkiye\'nin yeni bir oluşuma girdiğini ve henüz hazır olmadığını da yazdı.

Adevarul Gazetesi de Lucescu\'yu manşetlerine taşıdı. Gazete Romanya\'nın, Türkiye\'ye karşı çok üstün bir oyun sergilediğini belirtirken \"Türkler, Mircea Lucescu\'nun istifasını istiyor\" manşetini attı.