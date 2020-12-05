Lucescu'nun transferde ilk hedefi Marcao

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao hakkında olumlu rapor hazırlatan Mircea Lucescu, devre arasında transfer edilmesi için Dinamo Kiev yönetimine baskı yapıyor.

Yaz transfer döneminde adının anıldığı Dinamo Kiev'in devre arasında Brezilyalı futbolcu için teklif yapacağı öğrenildi. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun uzun süredir izlettiği, 24 yaşındaki stoper için yönetimine baskı yaptığı bildirildi.

Galatasaray en az 15 milyon euro istiyor

Brezilyalı futbolcularla çalışmayı seven Lucescu'nun Marcao hakkında hazırlattığı raporun son derece olumlu olduğu vurgulanıyor.



Sarı-kırmızılı yönetim ise Marcao'ya olan ilginin farkında. Sezon başı 9 milyon euroluk bir teklifi reddeden Galatasaray kurmayları bu oyuncudan en az 15 milyon euro bekliyor.

2019'da 4 milyon euro bonservisle transfer edilen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği gelişimle pek çok Avrupa ekibinin de radarında. Galatasaray için ana plan, Marcao'yu sezon sonuna kadar elde tutup daha yüksek bedellere satabilmek.

Marcao, bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.