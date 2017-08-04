Lucescu Milli Takım'a imzayı attı; Arda Turan'a yeşil ışık yaktı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde kendisini 2 yıllığına Milli Takım'a bağlayan imzayı attı. Rumen teknik adam, yaptığı ilk açıklamada gazeteci Bilal Meşe'yi darp ettikten sonra Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı arayacağını söyledi.

Türkiye futbolunu yakından tanıdığını ve çok sevdiğini söyleyen kurt çalıştırıcı, Türkiye ile dostluğunu "Arkadaşlar zor günler için vardır. Türkiye Milli Takımı'nın bu zor gününde burada olmasaydım iyi bir dost olmazdım" dedi.

Türkiye'ye birkaç sezon önce gelmeliydim belki de. 4 sene boyunca burada hem Beşiktaş'ta hem Glaatasaray'da çok iyi dönemler geçirdik. Çok önemli başarılar yaşadık. Ardından yine aynı duyguları yaşayabileceğim bir ülke olan Ukrayna'ya gittim. Bana bir takım kurma fırsatı verdiler. Shakhtar Donetsk başkanı Ahmedov bana iyi bir fırsat sundu, ben de onu değerlendirdim.

Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna'yı terk ettim. Oradaki büyük takımların güç kaybetmesi nedeniyle ligdeki durum benim için ilgi çekici bir hal almaktan çıkmıştı.

"Evde duramayacağımı düşündüm"

Geçen sene Zenit'te çok iyi bir sezon geçirmedim. İmza attıktan sonra 3 oyuncumu kaybettim. Başkan birçok değişiklik yapmak istedi, ben de kariyerim açısından biraz durup dinlenmek istedim.

1.5 ay düşündüm ve bu sürenin ardından evde duramayacağımı ve çalışmaya devam etmemin daha doğru olacağına karar verdim.

Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray benimle temasa geçti Östersunds'a elendikten sonra. Takıma yardımcı olmak için çağırdılar. Başkan yardımcısı ile görüştüm, kendisi Bükreş'e geldi ve bana futbol direktörü olma imkânı sundu. Kabul etmedim, reddetmedim, sadece 1 hafta sonra tekrar konuşmamız gerektiğini söyledim. Böyle bir pozisyonda şuna karar verdim, benim üstümde bir kişinin olması büyük bir baskı yaratacak diye düşündüm ve bu yönde karar aldım. Galatasaray tekrar Bükreş'e geldi ve bu pozisyonda çalışmayacağımı onlara da ilettim.

31 Temmuz tarihinde sayın başkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve kendisi bana Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü olma fırsatı sundu. Ben de bu teklife sıcak baktığımı söyledim. Türkiye Milli Takımı'nın başına geçmek için bir görüşme yapacağımızı dile getirdik telefonda.

"Ali Dürüst ve Demirören'le daha

önce muazzam işler yaptık"

Galatasaraylı yöneticilerle dostça ayrıldık. Ertesi gün de Ali Dürüst'le görüşme gerçekleştirdik ve tekliflerini ilettiler. Galatasaray'da Ali Dürüst'le muazzam bir işbirliği yapmıştık, aynı şekilde Demirören ile de Beşiktaş'ta çok iyi işler yapmıştık.

İnsanlara, durumlara ve yerlere bağlanırım. Bunları göz önünde bulundurunca bu teklifi kabul ettim. Detaylı anlatmamın sebebi, başka anlamların çıkarılmasını istememem. Her şey çok düzgün ilerledi ve şu an buradayız.

"Fatih Terim'e teşekkür ederim"

Bu teklifi kabul etmemle Türkiye'ye, Türk futboluna olan sevgimin de katkısı var. Başta Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı olmak üzere taraftarların bana destek olacağını umuyorum. Fenerbahçeliler'in de desteğini bekliyorum. Sanırım böylece kimseyi kızdırmamış oluyorum.

Sayın Fatih Terim'e de çok teşekkür etmek isterim. Birbirimizi takip ediyor gibiyiz, ayrıldığımız, geldiğimiz takımlar... İyi bir dostluğumuz var, onu çok seviyorum. Onun da aynı şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Umarım Galatasaray'ın başına geçer. Bu takımı yaratan kişi olduğu için de kendisine teşekkür ediyorum.

"Sıkıntıları biliyorum"

Milli Takım'ı takip etmeye çalıştım. Durumu az çok biliyorum. EURO 2016 sonrasında bazı oyuncuların çağrılmadığını, sorun yaşandığını biliyorum. En büyük sorunlardan bir tanesi yurt dışında olup forma giymeyen oyuncular. Bu oyuncuların teknik direktörleriyle konuşacağım. Bu durumu çözmek istiyorum. Hemen bir maça hazırlanıp, oradan 3 puan alıp yolumuza devam etmemiz lazım.

Benim amacım bütün oyuncuları bu ülkenin takımında oynatmak, bunun bir zorunluluk olduğunu anlatmak. Burada çalışmaya ikna etmek zorundayım, bu benim görevim.

"Arda'ya telefon açacağım"

Arda'yla tabii ki görüşeceğim. Ona telefon açacağım. Türk halkının çok duygusal olduğunu da biliyorum. Deplasman için kilometrelerce yol giden taraftarların duygusal olduklarını da biliyorum. Bu doğrultuda onun acı çektiğini görebiliyorum. Milli Takım'ın ona, onun da Milli Takım'a ihtiyacı var. Bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Ukrayna Milli Takımı'nda 11 kişinin 8'ini ben yetiştirdim. Shevchenko ve Ukrayna'ya çok büyük saygım var ama bu bir mücadele ve bunu bizim kazanmamız gerekiyor.