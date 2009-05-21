Lucescu: Kupayı kazanmak mutluluk verici

Almanya'nın Werder Bremen takımını 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Mircea Lucescu, kupayı kazanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Lucescu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanmanın insana çok müthiş bir memnuniyet hissi verdiğini belirterek, "Bu kupayı kazanmak çok mutluluk verici. Bütün bu çabanın içinde olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Kupada hep güçlü takımlarla oynadıklarını belirten Lucescu, "Güçlü rakiplere karşı mücadelemizde başarılı olmamız çok önemli. Milan, Udinese gibi en iyi İtalyan takımlarını yendik. Zorlu bir mücadelenin ardından buraya geldik" diye konuştu.



Rumen teknik adam, maçın başında çok fırsat yakaladıklarını, ancak birini değerlendirebildiklerini ifade ederek, "Sonra kalecimizin hatasıyla beraberlik oldu. Maçın kontrolünü kaybettik. Yeterince isabetli paslar atamadık. Bütün maç boyunca avantajımız olduğunu düşünüyorum. Daha çok pozisyon yarattık. Sonuç, sahada gördüğünüz oyunun bir yansımasıdır" değerlendirmesini yaptı.



Bu sezon oynamaları gereken daha 3 maç bulunduğunu hatırlatan Lucescu, "Ukrayna Kupası finalini de oynayacağız. O maça kadar kutlamalarımızı geciktirebiliriz" dedi



‘Türkiye’ye dönmek, belki bir gün…’



Lucescu, Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu, şöyle cevaplandırdı:



"Ben Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ta iyi tecrübeler yaşadım. Taraftarlarla çok iyi ilişkilerim oldu. Türkiye'ye geri gelmek ne zaman olur, bilmiyorum. Belki bir gün olur. Şimdi kupayı kazandık, ona bakıyoruz. Ben kendimi daha genç hissediyorum ve devam edebilirim."



"Süper Kupa'yı Manchester United'a karşı mı, Barcelona'ya karşı mı oynamak istersiniz?" sorusuna Rumen teknik adam, "Barcelona ile oynamak isteriz" yanıtını verdi.



Bu arada, Lucescu'nun basın toplantısı öncesi, maçın adamı seçilen Brezilyalı futbolcu Jadson'un kupası verildi. Jadson, doping kontrolünde olduğu için kupayı Lucescu aldı.

