T24 LogoT24 Logo
Spor

Lucescu: Kupayı kazanmak mutluluk verici

UEFA Kupası'nı kazanan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Lucescu, kupayı kazanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

21 Mayıs 2009 03:00

Almanya'nın Werder Bremen takımını 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Mircea Lucescu, kupayı kazanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Lucescu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanmanın insana çok müthiş bir memnuniyet hissi verdiğini belirterek, "Bu kupayı kazanmak çok mutluluk verici. Bütün bu çabanın içinde olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kupada hep güçlü takımlarla oynadıklarını belirten Lucescu, "Güçlü rakiplere karşı mücadelemizde başarılı olmamız çok önemli. Milan, Udinese gibi en iyi İtalyan takımlarını yendik. Zorlu bir mücadelenin ardından buraya geldik" diye konuştu.

Rumen teknik adam, maçın başında çok fırsat yakaladıklarını, ancak birini değerlendirebildiklerini ifade ederek, "Sonra kalecimizin hatasıyla beraberlik oldu. Maçın kontrolünü kaybettik. Yeterince isabetli paslar atamadık. Bütün maç boyunca avantajımız olduğunu düşünüyorum. Daha çok pozisyon yarattık. Sonuç, sahada gördüğünüz oyunun bir yansımasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Bu sezon oynamaları gereken daha 3 maç bulunduğunu hatırlatan Lucescu, "Ukrayna Kupası finalini de oynayacağız. O maça kadar kutlamalarımızı geciktirebiliriz" dedi

‘Türkiye’ye dönmek, belki bir gün…’

Lucescu, Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu, şöyle cevaplandırdı:

"Ben Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ta iyi tecrübeler yaşadım. Taraftarlarla çok iyi ilişkilerim oldu. Türkiye'ye geri gelmek ne zaman olur, bilmiyorum. Belki bir gün olur. Şimdi kupayı kazandık, ona bakıyoruz. Ben kendimi daha genç hissediyorum ve devam edebilirim."

"Süper Kupa'yı Manchester United'a karşı mı, Barcelona'ya karşı mı oynamak istersiniz?" sorusuna Rumen teknik adam, "Barcelona ile oynamak isteriz" yanıtını verdi.

Bu arada, Lucescu'nun basın toplantısı öncesi, maçın adamı seçilen Brezilyalı futbolcu Jadson'un kupası verildi. Jadson, doping kontrolünde olduğu için kupayı Lucescu aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24