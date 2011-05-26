-LUCESCU KUPAYA DOYMUYOR ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının Rumen Teknik Direktörü Mircea Lucescu (65), dün takımının Ukrayna Kupası finalinde Dinamo Kiev'i yenmesiyle kariyerindeki 22. kupayı kazandı. Kiev'de oynanan maçta Shakhtar Donetsk, 64. dakikada Eduardo ve 81. dakikada Luiz Adriano'nun golleriyle maçı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Shakhtar Donetsk, bu sezon ligde şampiyonluğu bitime 2 hafta kala garantilemişti. 2004'te Shakhtar'ın başına geçen Lucescu, 6 şampiyonluğunun 5'inde takımın başında yer alarak adını kulüp tarihine yazdırdı. -22 KUPA- 2010-2011 sezonu Ukrayna Kupası, bir dönem Türkiye'de de görev yapan Lucescu'nun teknik adamlık kariyerinde kazandığı 22. kupa oldu. 1985-1990 yıllarında Romanya Birinci ligindeki Dinamo Bükreş'i çalıştıran Lucescu, bu takımı 1989-1990'da lig şampiyonu yaptı, 1986 ve 1990'da Romanya Kupası'nı kazandırdı. 1991-1996 yılları arasında İtalya'dan Brescia'yı çalıştıran Lucescu, takımı 1992'de 2. ligdeyken şampiyon yaptı ve 1. lige çıkmasını sağladı. ''Luce'', Brescia'ya 1994'te de İtalyan ve İngiliz takımlarının katıldığı İngiliz-İtalyan Kupasını kazandırdı. 1998'de Rumen Rapid Bükreş takımının başına geçen Lucescu, bu takımı 1999'da lig şampiyonu, 1998'de Romanya Kupası şampiyonu yaptı. -GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ- 2000 yılında Galatasaray'ın başına geçen Lucescu, aynı yıl sarı-kırmızılı takımın finalde Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa Süper Kupası'nı kazanmasını sağladı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray'ın Türkiye ligi şampiyonu olmasını sağlayan Lucescu, bir sezon sonra başına geçtiği Beşiktaş'ı da 2002-2003 sezonunda lig şampiyonu yaptı. -UKRAYNA'DA BAŞARI DOLU YILLAR 2003'te Shakhtar Donetsk'in başına geçen Lucescu, takımın 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 sezonlarında lig şampiyonu olmasını sağladı. Shakhtar Lucescu'nun yönetiminde 2004, 2008 ve 2011'de Ukrayna Kupası şampiyonu, 2005, 2008 ve 2010'da Ukrayna Süper Kupası şampiyonu oldu. Rumen teknik adam, kariyerindeki en önemli kupayı da Shakhtar Donetsk'in başında kazandı. 2009'da UEFA Kupası finalinde Almanya'nın Werder Bremen takımını Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 2-1 yenen Shakhtar Donetsk, bu kupanın da sahibi oldu.