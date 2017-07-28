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Spor

Lucescu kararını verdi!

Galatasaray yöneticilerinden Can Topsakal, Rumen teknik adam ile ilgilendiklerini açıklamıştı

28 Temmuz 2017 14:06

Galatasaray'da Igor Tudor'un taraftarlar tarafından 'başarısız' olarak değerlendirilen performansından sonra, teknik direktörlük ismi için Mircea Lucescu ve Fatih Terim sık sık anılmaya başlanmıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerden Can Topsakal da açıklamada bulunarak, Lucescu'yu 'üst akıl; sportif direktör" olarak ekibe dahil etmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak Lucescu'nun iş ortağı Costantin Anghelache'ye göre, Rumen teknik adam dinlenme kararı aldı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Rumen basınında Mircea Lucescu’nun bir süre çalışmak istemediği, ciddi bir proje olmadığı sürece de dinlenmesine devam edeceği yazıldı.

ProSport’ta yayına katılan ve Lucescu’nun çeşitli endüstrilerde iş ortağı olan Constantin Anghelache, Galatasaray’ın ilgisiyle ilgili soru üzerine, Rumen teknik direktörün bir süre takım çalıştırmama kararı aldığını ve kendisine’Dinlenmeye ihtiyacım var’ dediğini açıkladı.

72 yaşındaki Lucescu’nun ciddi bir proje gelmemesi durumunda dinlendikten sonra da teklif kabul etmeyeceğini de söyledi.

Anghelache, Lucescu’nun Zenit dönemine de değinirken Rumen teknik direktörün Rus ekibine giderek hata yaptığını itiraf ettiğini de açıkladı.

Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu’yla görüşmek için dün Romanya’ya gitmişti. Topsakal, “Luce'yi üst akıl olarak düşünüyoruz” demişti.

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