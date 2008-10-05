Lucescu gün sayıyor

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’in Ukrayna’da bir araya geldiği Lucescu ile el sıkıştığı öğrenildi. Rumen hocanın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle durumunu görüşmek ve tazminat sorununu çözmek için birkaç gün süre istediği, ilk şartının ise Sinan Engin’in gönderilmesi olduğu bildirildi.



Metalist Kharkiv karşısında alınan şok yenilgiyle sarsılan Beşiktaş’ta, Başkan Yıldırım Demirören’in, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.



Shakhtar ile sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan ve 1 milyon tazminatı bulunan Rumen hocanın, Demirören’e “Bana birkaç gün izin verin. Yönetimle görüşüp durumu anlatayım. Ancak bir problemin yaşanacağını sanmıyorum” dediği bildirildi.



Türkiye’de, bir dönem Galatasaray ile Beşiktaş’ı çalıştıran ve her iki kulübede birer şampiyonluk yaşattıran Lucescu’nun şartları arasında Genel Menajer Sinan Engin’in de gönderilmesi olduğu öğrenildi. Siyah - beyazlı takımda bir dönem beraber çalışan daha sonra basın yolu ile yaptıkları açıklamalarda birbirlerini sert ifadelerle suçlayan ikilinin yeniden bir arada çalışmasının çok zor olduğu belirtildi.



Yönetimin, Ertuğrul Sağlam’ı da 1.5 milyon dolar tazminatı bulunduğu için gönderemediği ve genç çalıştırıcının istifa etmesini beklediği öğrenildi. Sağlam’ın ise baskılara rağmen ayrılmayı düşünmediği ve Başkan Yıldırım Demirören’in alacağı kararı beklediği ifade edildi. Lucescu’dan “geliyorum” yanıtının alınması halinde Demirören’in, Sağlam’ın işine son vereceği ve karşılıklı anlaşma yoluna gidileceği öğrenildi.



‘Aynaya baksınlar’



Bu arada muhalefet lideri Fikret Orman, Ertuğrul Sağlam olayı ile ilgili olarak, “Gönderilirse tarihi hata olur” yorumunu yaptı. Orman, “Ertuğrul Sağlam’a ‘vizyonu yok’ diyenler önce bir aynaya baksınlar. Lig başlamış, böyle bir pozisyonda hocayı değiştirmek yanlışların en büyüğüdür. Sağlam’ın vizyonunun olmadığının farkına 1.5 yıl sonra mı vardılar?” diye konuştu.



Rotasyon bardağı taşırdı



Metalist yenilgisi sonrası yönetimin ağır eleştirileri ile karşı karşıya kalan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın özellikle takım içinde yaptığı rotasyonlar nedeniyle hedef tahtası olduğu bildirildi.



Gaziantepspor maçındaki radikal kadro deşikliğine rağmen takımın sahadan galip ayrılması nedeniyle duruma sessiz kalan birçok yöneticinin, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Metalist Kharkiv karşılaşmalarından sonra bu konudaki eleştirilerini Yıldırım Demirören’e ilettikleri belirtildi. Tello’nun bir sol bek, bir sol açıkta oynaması, bazen defansın solunda İbrahim Üzülmez ve Seriç’in yer alması nedeniyle Ertuğrul Sağlam’ı eleştiren yönetimden bazı isimler, takımın artık bir kemik kadroya sahip olması gerektiğini vurgulayarak, “Bir türlü ritm kazanamadık. Hiçbir gerekçe yokken sürekli değişiklik olumsuz etki yapıyor. Sürekli bir sürprizle karşılaşıyoruz” dedikleri öğrenildi.



