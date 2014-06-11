Lucescu Galatasaray’a geliyor mu?

Roberto Mancini’yle yolların ayrılmasının ardından Galatasaray’ın yeni hocasının kim olacağı merak konusu. Galatasaray yönetimden sızan haberlere göre, teknik direktör adayları arasından en ağır basanı Mircea Lucescu.

Fanatik.com.tr’nin haberine göre, yöneticiler tarafından kurulan ilk temasta Lucescu'nun olumlu yanıt verdiği bildirildi. Ukrayna'daki iç karışıklık nedeniyle ayrılmak isteyen Lucescu'nun, kulübü Shakhtar Dontesk ile görüşülmesini istediği bildirildi. Lucescu’nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın, Shakhtar'ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği, Lucescu ile ilgili resmi açıklamanın bugün içinde yapılabileceği iddia edildi.

Lucescu'nun, Tugay Kerimoğlu ile çalışmak istediği de belirtildi. Tugay'ın antrenör seminerinde olduğu, Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü, ancak Lucescu hamlesi yüzünden son kararını vermediği vurgulandı.