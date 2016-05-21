"Lucescu Galatasaray için İstanbul'a geliyor"

Sezon sonu Shaktar Donetsk ile sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu'nun önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddai edildi. Lucesc'nun, son detaylar için Başkan Özbek ile masaya oturacağı ve gerekli koşulların yerine getirilmesi takdirinde sözleşmenin yapılacağı belirtildi.

Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre, daha önce Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Dursun Özbek ile görüşen ve prensipte anlaşma sağlanan Lucescu, bugün 12 yıldır çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in başında son kez sahaya çıkacak.

Ukrayna Kupası Finali’nin ardından veda edecek olan Rumen hocanın gelecek hafta da soluğu İstanbul’da alacağı öğrenildi.



Son olarak Rus temsilcisi Zenit’ten gelen yıllık 4 milyon Euro’luk (Yaklaşık 13 milyon TL) teklifi geri çeviren ve böylece geleceğinde ekonomik şartların tek belirleyici olmadığını kanıtlayan 70 yaşındaki teknik adam, Türkiye’de Başkan Dursun Özbek ile son ayrıntıları görüşecek.

"İkinci evim" diyor





Her fırsatta Türkiye ve Galatasaray’dan bahsederken ‘ikinci evim’ ifadelerini kullanan Lucescu’nun büyük bir aksilik olmazsa Başkan Dursun Özbek ile yapacağı final görüşmesinin ardından resmi imzayı da atması bekleniyor.



Daha önceki diyaloglarda Lucescu, oğlu Razvan ile birlikte eski öğrencisi Emre Aşık’ı da yanına yardımcı olarak almak istediğini aktarmış, yönetim de onaylamıştı. Son buluşmada bu tip ayrıntılar masada olacak.