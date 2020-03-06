Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Usta teknik adam Mircea Lucescu'nun da ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi.



Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi. Ünlü antrenörün yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dediği iddia edildi.

Öte yandan 74 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe veya herhangi bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi.