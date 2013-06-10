Lucescu: 'Fenerbahçe taraftarı bana güvenmez'

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de, adaylar arasında yer aldığı iddia edilen Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. 'Ben profesyonel bir teknik direktörüm ve kulübüm de sözleşmem bitene kadar burada kalmamı istiyor' dedi.



Beyaz TV’ye konuşan Lucescu, Fenerbahçe’nin kendisiyle görüşüp görüşmediği hakkındaki soruya cevap verirken, “Hayır. Şuan İtalya’da tatildeyim. 2 sene daha Shaktar Donetsk ile sözleşmemi uzattım. Ben profesyonel bir teknik direktörüm ve kulübüm de sözleşmem bitene kadar burada kalmamı istiyor” dedi.



Türkiye’ye dönme ihtimali hakkında ise Rumen teknik adam şunu söyledi; “Türkiye’yi seviyorum, Türk ligini seviyorum. İstanbul’da yaşamayı seviyorum. Dönmem sorun değil ama tekrar ediyorum, sözleşmem var. Ben bir profesyonelim ve 2 yıl daha takımımla sözleşmem var.”



'Fenerbahçe taraftarının bana güvenmesi pek mümkün değil'



Fenerbahçe’nin sözleşmedeki tazminatı ödeyerek kendisini getirebileceği hakkındaki yoruma ise Lucescu, “Bu konuyu tartışmak benim işim değil. Gazetelerin ve televizyonların tartışması da yersiz. Bunu kulüpler konuşabilir. Ben Donestk’te kalmaya karar verdim. Bu tür şeyleri tartışmak ne benim, ne de Fenerbahçe’nin işine yaramaz. 2 yıl daha kontratım var ve burada tamamlamak istiyorum.” karşılığını verdi.



Son olarak Fenerbahçe taraftarının kendisine çok güvendiği yorumunun yapılmasına ise Lucescu, “Bu pek mümkün değil ama duymak güzel. Türkiye’deki hatıralarım güzel.” yorumunda bulunarak sözlerini noktaladı.