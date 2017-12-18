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Spor

Lucescu Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi

Bu takım benim dönemimdekinden daha iyi İSTANBUL,(DHA) A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman'la birlikte izledi

18 Aralık 2017 18:00

Bu takım benim dönemimdekinden daha iyi

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş\'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman\'la birlikte izledi. Orman\'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi.
Lucescu\'nun, \"Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş\'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş\'tan daha iyi\" dediği öğrenildi.
Beşiktaş\'ın Avrupa\'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise \"Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern Münih kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş\'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması da avantajıdır. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada bu muhteşem taraftarın da desteği ile turu geçebilir\" dedi.

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