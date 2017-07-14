Lucescu: Beşiktaş'a "Bana vereceğiniz parayı stadyuma yatırın" dedim

St. Petersburg Zenit futbol takımının direktörü Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Fenerbahçe’ye veya Beşiktaş’a gitmemesinin nedenini açıkladı.

St. Petersburg Zenit futbol takımının Rumen asıllı teknik direktörü Mircea Lucescu, Sports Express’e konuştu. Lucescu, Zenit’in kendisini davet ettiğinde mutlu olduğunu ve o davete kadar Fenerbahçe ile 3 yıllık bir sözleşme için görüştüğünü ifade etti.

Lucescu Fenerbahçe’nin teklifini reddetmesinin sebebini “Reddettim çünkü Rusya şampiyonasından bir şeyler öğrenmek istedim. Shakhtar’da çalışırken sürekli Rusya’daki maçları izliyordum ve ilgimi çekti. Rusya şampiyonasının Ukrayna’dakinden daha güçlü olduğunu biliyordum” sözleriyle açıkladı. Lucesco, Fenerbahçe’nin Zenit’ten daha iyi bir fiyat teklif etmiş olmasına rağmen bunu umursamadığını belirtti.

“Tarih tekerrür ediyor”

Lucescu, Beşiktaş’la sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala oradan ayrıldığını, bunun nedeninin de kulübün başkanının değişip Vincente Del Bosque’yi istemesi olduğunu söyledi. Lucescu “O dönemin başkanı şimdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı (Yıldırım Demirören). Orada tarih tekerrür ediyor. Bir başkan geliyor, Del Bosque’yi istiyor. Ben de hiç soru sormadım, elimi çektim. Kulübe karşı kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ancak her şeyi birden bire değiştirmek istediler. Yeni bir başkan genellikle böyle yapıyor. Size zor gelebilir ama onun sorumluluğu bu. Yani şikâyet etmiyorum” dedi.

“Parayı stadyuma yatırın”

Lucescu, Beşiktaş’ın da kendisine yüklü miktarda para verebileceğini, ancak onlara “Yeni stadyum inşa etmiyor musunuz? Bu parayı ona yatırın’ dedim. O stadyum bir rüya. Avrupa’dakinin en iyisi. Böyle bir mucizenin inşa edilmesine katkım olduğu için mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Rusya, Dünya Kupası’na hazır”

Lucescu, Rusya’nın gelecek yıl ağırlayacağı FIFA Dünya Kupası için de hazır olduğunu söyledi.