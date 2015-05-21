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Spor

Lucescu açıkladı: Türkiye'ye dönüyor mu?

Lucescu'nun gelecek sezon Türkiye'ye döneceği ileri sürülmüştü

21 Mayıs 2015 18:44

İsmi son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Shakhtar Donetsk'in teknik patronu Mircea Lucescu, geleceği hakkında açıklama yaptı. Ukrayna medyasına demeç veren Rumen hoca, "Shakhtar ile 1 senelik daha sözleşmem var, bunu tamamlamayı planlıyorum. Basında çıkan haberler sadece spekülasyondan ibaret, hepsi mantıksız iddialar" diye konuştu.

Daha evvel Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran deneyimli teknik direktörün, gelecek sezon Türkiye'ye döneceği ileri sürülmüştü. Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yerine kulübeyi Lucescu'ya emanet edeceği dile getirilmişti. Süper Lig'de şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Kara Kartal'da ise Slaven Bilic'in yerine Rumen hocanın geleceği öne sürülmüştü.

 

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