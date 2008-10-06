Luce'den haber gelecek



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Metalist Kharkiv karşısında alınan ağır yenilginin ardından Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırmaya karar verdi. Başkan Demirören'in Lucescu ile prensip olarak anlaştığı, Rumen teknik adamın Shaktar Donetsk Başkanı Ahmedov'u ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.



UEFA Kupası'nda alınan farklı mağlubiyet sonrası durumu tartışılan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Pazar günü evine davet ettiği Ertuğrul Sağlam'a görevinin başında olduğunu tebliğ eden siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören'in, Kiev'den gelecek haberi beklediği belirtiliyor.



Kiev'de 1.5 saat görüştüğü Rumen teknik adam Mircea Lucescu'dan olumlu yanıt alan Demirören'in, Ertuğrul Sağlam ile çalışmak istemediği öğrenildi. Metalist Kharkiv maçı sonrası bir çok yöneticinin Sağlam'ın görevden alınması için Yıldırım Demirören'e baskı yaptığı belirtiliyor.



Beşiktaş Başkanı Demirören'in, Mircea Lucescu'dan olumlu yanıt aldığı ve Rumen teknik adamın Shaktar Donetsk Başkanı Ahmedov'u ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.



Yıldırım Demirören, Lucescu'nun olmaması durumunda Hollandalı çalıştırıcılar Frank Rijkaard ve Ronald Koeman'la temasa geçecek.



Beşiktaş'la yollarını ayırması beklenen teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise konuyla ilgili olarak 7 Ekim Salı günü saat 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

