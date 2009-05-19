Luce Brezilyalılarına güveniyor



Shakhtar Donetsk'in bu sezon Avrupa kupalarında attığı 23 golün 13'ü Brezilyalı futbolcular Jadson ve Fernandinho'dan geldi. Jadson 7, Fernandinho ise 6 gol kaydetti.



UEFA Kupası finalinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Almanya'nın Werder Bremen takımıyla karşılaşacak olan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcuları Brezilyalı Jadson ve Fernandinho oldu.



Teknik direktörlüğünü Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun yaptığı Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda toplam 14 maç yaparken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.



Bu 23 golün 13'ü Brezilyalı futbolcular Jadson ve Fernandinho'dan geldi. Jadson 7, Fernandinho da 6 gol kaydederken, diğer Brezilyalı futbolcular Adriano ve Ilsinho 2'şer, Willian ise 1 gol attı. Takımdaki Brezilyalıların toplam gol sayısı da 18 oldu. Böylece Ukrayna takımının attığı gollerin yüzde 78.26'sı Brezilyalılar'dan geldi. Geriye kalan 5 golü ise Seleznov (2), Gladkiy (2) ve Hübschman kaydetti.



12 YABANCI FUTBOLCU VAR



Shakhtar Donetsk'in kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulunuyor.



Brezilyalı futbolcular, 5 oyuncuyla başı çekerken, birer de Çek, Sırp, Polonyalı, Meksikalı, Rumen, Hırvat ve Bolivyalı futbolcu, Ukrayna takımının başarısı için mücadele ediyor.



Shakhtar Donetsk'in kadrosu şöyle:

Kaleciler: Bohdan Shust, Rustam Khudzamov, Andriy Pyatov

Savunma: Tomas Hübschman (Çek Cumhuriyeti), Oleksandr Kucher, Vyacheslav Shevchuk, Razvan Rat (Romanya), Dmytro Chygrynskyy, Mykola Ischenko, Artem Fedetskiy, Volodymir Yezerskyy, Olexandr Chyzhov

Orta saha: Igor Duljaj (Sırbistan), Fernandinho (Brezilya), Jadson (Brezilya), Ilsinho (Brezilya), Mariusz Lewandowski (Polonya), Olexiy Gai, Willian (Brezilya), Darijo Srna (Hırvatistan)

Forvet: Nery Castillo (Meksika), Yevgen Seleznov, Luiz Adriano (Brezilya), Olexandr Gladkiy, Marcelo Moreno (Bolivya)



