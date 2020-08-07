Beyrut sokaklarında Macron'a çağrı: Hükûmete para yardımı yapmayın, onlara güvenmiyoruz!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında hükûmete öfkeli kalabalıklar sokağa çıktı. Vatandaşlar Macron'a Lübnan hükûmetine yolsuzluk gerekçesiyle para yardımı yapmaması çağrısında bulundu. Bir protestocu "Hükûmetimize güvenmiyoruz" ifadeleriyle Fransa Cumhurbaşkanı'na seslendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Beyrut'ta en az 135 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlamanın ardından vatandaşlar hükûmetin tedbirsiz ve denetimsiz olduğunu belirterek sokaklara çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da destek amacıyla dün Beyrut'a gitti ve felaketin yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Lübnan'da reformlar gerçekleşmezse ülkenin toparlanamayacağını söyleyen Macron burada Lübnan için yeni bir siyasi anlaşma önereceğini söyledi.

Macron'un yürüdüğü sırada yüzlerce vatandaş sokakta ona hükûmetin devrilmesi çağrısı yaptı. Öfkeli vatandaşlar, "Hükûmetimize maddi yardımda bulunmayın, ona güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, protestoculara "Size garanti ediyorum, yardımlar yolsuz ellere gitmeyecek" dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta gerçekleşen patlama felaketinin limanda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle olduğu öğrenildi. Lübnanlı yetkililer tedbirsizlik ve denetimsizliğin suçlusunu ararken limanda son 6 yıldır çalışmış tüm depo görevlileri ev hapsine alındı.