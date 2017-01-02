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Lübnanlı ünlü iş adamının kızı da Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybetti

İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti

02 Ocak 2017 13:06

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısınında hayatını kaybeden üç Lübnanlı'dan biri olan Rita Şami'nin ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğu ortaya çıktı. 

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Rita Şami (26) ve Heykel Müsellem'in (26), Ortaköy semtinde gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Lübnan Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn ise Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin (25) yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.

 

Milletvekilinin kızı da yaralandı

 

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderildiğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.

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Rita Şamiİlyas SamiLübnanBeşiktaşİstanbulOrtaköy

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