T24 LogoT24 Logo
Dünya

LÜBNANLI TEKNİSYEN, CASUSLUK YAPTIĞI İDDASIYLA GÖZALTINA ALINDI BEYRUT (A.A)

02 Ağustos 2010 17:14

-LÜBNANLI TEKNİSYEN, CASUSLUK YAPTIĞI İDDASIYLA GÖZALTINA ALINDI BEYRUT (A.A) - 02.08.2010 - Lübnan'da devlete bağlı bir telekomünikasyon şirketinde teknisyen olarak çalışan Lübnanlı, İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İsmi gizli tutulmak şartıyla bugün açıklamada bulunan Lübnanlı yetkililer, Lübnan'daki sabit hatlı telefonlara bakan, devlet yönetimindeki Ogero adlı şirkette çalışan 66 yaşındaki teknisyenin 29 Temmuz Cuma gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, teknisyenin sorgusunun sürdüğünü belirtti. Lübnan'da geçen yıldan beri 70'den fazla kişi İsrail ile işbirliği yaptığı şüphesiyle tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24