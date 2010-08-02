-LÜBNANLI TEKNİSYEN, CASUSLUK YAPTIĞI İDDASIYLA GÖZALTINA ALINDI BEYRUT (A.A) - 02.08.2010 - Lübnan'da devlete bağlı bir telekomünikasyon şirketinde teknisyen olarak çalışan Lübnanlı, İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İsmi gizli tutulmak şartıyla bugün açıklamada bulunan Lübnanlı yetkililer, Lübnan'daki sabit hatlı telefonlara bakan, devlet yönetimindeki Ogero adlı şirkette çalışan 66 yaşındaki teknisyenin 29 Temmuz Cuma gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, teknisyenin sorgusunun sürdüğünü belirtti. Lübnan'da geçen yıldan beri 70'den fazla kişi İsrail ile işbirliği yaptığı şüphesiyle tutuklandı.