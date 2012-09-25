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Dünya

Lübnanlı rehineden Erdoğan'a teşekkür

Avad İbrahim, kendisini uzun süredir rehin tutan kişiler tarafından bu sabah serbest bırakıldığını söyledi

25 Eylül 2012 22:51

 

Suriye'de serbest bırakılan Lübnanlı Avad İbrahim, serbest bırakılmasında yardımcı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk ve Lübnanlı yetkililere teşekkür etti.

İran'a yaptığı dini ziyaretten dönerken, Suriye'de kaçırılan 11 Lübnanlı'dan biri olan ve bugün serbest bırakılan Avad İbrahim, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Kendisini uzun süredir rehin tutan kişiler tarafından bu sabah serbest bırakıldığını ve Türk yetkililere teslim edildiğini belirten Avad İbrahim, "Dün gece beni kaçıran grubun lideri Abu İbrahim'in evinde kaldım. Biraz rahatsızlandım. Beni doktora götüreceklerini söylediler. Sonra da serbest kalacağım bilgisini verdiler" dedi.

İbrahim, serbest kalması için girişimde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ve Lübnanlı dini yetkililere, Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri ve bazı Lübnanlılar'a teşekkür etti.

İbrahim, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'dan da, diğer rehin bulunan 9 kişinin serbest bırakılması için, Suriye halkından özür dilemesini rica etti. İbrahim, Suriye'de bulunan 9 Lübnanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Halep'te kaçırılmışlardı

 

İran'a dini ziyarete giden Lübnanlı Şiiler'in bulunduğu otobüs, geçtiğimiz mayıs ayında Suriye'nin Halep şehri yakınlarında durdurulmuş ve 11 kişi rehin alınmıştı.

Rehin alınan kişiler arasında bulunan Hüseyin Ali Ömer isimli kişi de geçtiğimiz ağustos ayında serbest bırakılmıştı.

 

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