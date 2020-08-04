Lübnanlı ekonomist uyardı: Türkiye ekonomisi giderek bize benziyor

Lübnanlı ekonomist Amer Bisat Twitter'da yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin git gite krizin pençcesindeki Lübnan ekonomisine benzediğini savundu. IMF’in de aralarında yer aldığı çeşitli uluslararası kuruluşlar için raporlar hazırlayan Bisat, Twitter paylaşımında iki ülke ekonomisi arasındaki benzerlikleri şöyle özetledi:

A) Bankalarda çok fazla döviz mevduatı var. Ve bunlar giderek artan oranda Merkez Bankası’nda park ediliyor.

B) Turizmdeki çöküş dolar açığına yol açtı.

C) Patlayıcı büyüklükteki TL likiditesi dolar talebine katkı yapıyor.

D) Döviz piyasasına müdahale Merkez Bankası’nın rezervlerinin nette negatife inmesine yol açıyor.

Bisat, “İyi bitmez” diye uyardı…