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Dünya

Lübnan'da bombalı saldırı: Eski Maliye Bakanı da dahil 5 kişi öldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Göçmenler Bakanlığı'nın önünde bombalı araç patladı, eski Başbakan Hariri'nin siyasi danışmanı Muhammed Şatah ve 4 kişi hayatını kaybetti

27 Aralık 2013 12:28

Lübnan'da Başbakan Necib Mikati'nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Aralarında eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin siyasi danışmanı ve eski Maliye Bakanı Muhammed Şatah'ın da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında Ayn el-Mıreyse bölgesindeki patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenler arasında Lübnan eski Başbakanı Saad el-Hariri'nin siyasi danışmanı ve eski Maliye Bakanı Muhammed Şatah'ın da olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Necib Mikati'nin evinin de bulunduğu Göçmenler Bakanlığı yakınlarında, kamu binaları, oteller ve ticaret merkezlerinin yer aldığı bölgede bomba yüklü bir araç infilak etti. Şiddetli patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamada çok sayıda araç yanarken, etraftaki binalarda da ağır hasar meydana geldi. Lübnan sağlık ve itfaiye ekipleri patlamanın ardından olay yerine intikal ederek, yaralıları hastanelere kaldırdı.

 

Hariri'nin sağ kolu öldü

 

Lübnan resmi haber ajansı NNA, olayda ölenler arasında Lübnan eski Başbakanı ve Müstakbel Hareketi Lideri Saad el-Hariri'nin siyasi danışmanı, eski Maliye Bakanı Muhammed Şatah ve korumalarının da yer aldığını açıkladı. Şatah'ın cenazesinin Beyrut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Başbakan Necib Mikati'nin patlamayla ilgili kriz masasını acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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