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Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'dan Suriyelilere vize şartı

Mülteci akını nedeniyle bir süre önce sınırlarını kapatan Lübnan, ek önlemler almaya devam ediyor. Lübnan şimdi de vize uygulaması başlattı.

05 Ocak 2015 16:06


Lübnan hükümetinin Suriye vatandaşlarına yönelik vize şartı yürürlüğe girdi. Hükümete ait resmi internet sitesinden duyurulan uygulamaya göre, Lübnan topraklarına girmek isteyen Suriyelilere ticari, turistik ve hastalık tedavisi gibi 6 ayrı kategori üzerinden vize verilecek.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren Lübnan güvenlik güçlerinden bir yetkili, vize uygulamasının Suriyeli mülteci akınını kontrol altına alma çabasının bir sonucu olduğu bilgisini verdi. Amacın, savaştan kaçan Suriyelilerin Lübnan'a girişlerini sınırlandırmak olduğuna dikkat çekildi.

4 milyonluk ülkeye 1 milyon mülteci

Suriye'de Beşar Esad yönetimine isyanın başladığı 2011 Mart ayından bu yana Lübnan'a kaçan Suriye vatandaşlarının sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Nüfusu 4 milyon olan Lübnan'da yoğun mülteci akını gerginliğe neden oluyor.

Lübnan, ekim ayında mülteci akınının çok fazla olmasından dolayı Suriyelilere sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

Lübnanlı polis ve askerler haftalardır rehin

IŞİD örgütü ve Nusra Cephesi tarafından rehin tutulan 25 Lübnanlı asker ve polisin serbest bırakılması için haftalardır yürütülen pazarlıklarda bir sonuç alınamamıştı.

IŞİD, Lübnan'da Suriye meselesi nedeniyle tutuklu bulunan tüm kadınların serbest bırakılmasını talep ediyor. Salıverilmesi istenen kadınlar arasında IŞİD lideri Bağdadi'nin eski eşi de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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