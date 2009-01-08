Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze

İsrail'den topçu ateşi



Hamas: Sorumlusu biz değiliz



Lübnan İsrail'i kınadı

Gazze'de İsrailli bir subay öldü

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından İsrail Lübnan'a topçu ateşi açarak karşılık verdi.Gazze'de ise bu sabah bir İsrailli subay çatışmada öldü. Reuters ajansının haberine göre, kaynaklar, "Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine 3 ila 5 civarında roket fırlatıldığını" kaydetti.İsrail polisi, bu sabah Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine en az 3 füze atıldığını ve ilk bilgilere birkaç kişinin yaralandığı bildirdi. Polis sözcüsü, roketlerin Lübnan’ın güney sınırından İsrail’in 8 kilometre içerisine düştüğünü söyledi.İsrailli savunma yetkilileri, ordunun, Gazze’deki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından Lübnan’daki Hizbullah’ın roket saldırısı düzenleme olasılığına karşı alarmda olduğunu belirtti.İsrailli görgü tanıkları da, sınır bölgelerinde başta Nahariye kenti yakınlarına olmak üzere 4 Katyuşa roketi atıldığını aktarmıştı. Katyuşalardan birinin Nahariye’deki "Yaşlılar Yurdu’nun yakınına düştüğü ifade edilmişti.Roket saldırısını Lübnan’ın güneyindeki Filistinlilerin mi yoksa Hizbullah’ın mı düzenlediği henüz bilinmiyor. İsrail, 2006’da Lübnan’daki Hizbullah ile de çatışmaya girmişti.İsrail, güneyindeki Gazze Şeridi’ndeki operasyonunu sürdürürken kuzey sınırında da 4 patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, sınır bölgelerinde başta Nahariya kenti yakınlarına olmak üzere 4 Katyuşa roketi atıldı.Ordu radyosunun verdiği habere göre, Nahariya’daki görgü tanıkları, patlamaların atılan Katyuşalardan kaynaklandığını söyledi. Katyuşa’nın birinin Nahariya’da "Yaşlılar Yurdu’nun yakınına düştüğü kaydediliyor.İsrail tarafından ise Katyuşa atıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.Katyuşa roketlerinin Güney Lübnan’daki Filistinliler tarafından veya Hizbullah militanlarınca atılmış olabileceği belirtiliyor.İsrail ordu radyosu, kuzeye yapılan roket saldırılarından sonra İsrail’in de Lübnan tarafına top atışı yaptığını duyurdu. Radyo, Lübnan kaynaklarına dayanarak 5 top atışı yapıldığını bildirdi. Radyo, "Celile’nin batısına atılan roketlere İsrail ordusunun karşılık verdiğini" duyurdu.İsrail ordu radyosu, ayrıca İsrail, savaş uçaklarının da kuzeye yöneldiklerini ve bölge üzerinde uçuş yaptıklarını açıkladı.Ordu radyosuna konuşan yorumcular da, kuzey bölgesine yapılan roket saldırılarını değerlendirirken roketleri atanların Hizbullah’ın onayını almış küçük bir Filistinli grup olabileceğini, İslami Cihad militanlarının bu roketleri atabileceğini söyledi.İsrail, bu sabah kuzeyine roket saldırısında bulunulan Lübnan’daki bölgeye düzenlediği top ateşinde nokta atışı yaptığını açıkladı. İsrail ordu sözcüsü, "Roket ateşi kaynağına nokta vuruşuyla cevap verildiğini" söyledi.Bu arada Lübnan’daki Hizbullah’a ait El Manar televizyonu ile Lübnan televizyonu da, İsrail tarafından fırlatılan 5 havan topunun Lübnan içinde sınırın yakınına düştüğünü açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.Öte yandan Lübnan’daki Hamas sözcüsü Rıfat Morra ise, Lübnan’dan İsrail’e füze atılmasından sorumlu olmadıklarını söyledi. Morra, roket saldırısından kimin sorumlu olduğunu bilmediklerini kaydetti.Lübnan hükümetinin, bu sabah ülkenin güneyinden İsrail’in kuzeyini hedef alan roket saldırısını kimin düzenlediğini araştırdığı belirtildi. Lübnanlı bir hükümet yetkilisi, konunun araştırıldığını, "Lübnan’ın Hizbullah ile İsrail arasında 2006’da meydana gelen savaşı sona erdiren ve Birleşmiş Milletler’in desteğiyle varılan ateşkese bağlı olduğunu" söyledi.Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, hem Lübnan’dan İsrail’e füze atanları, hem de İsrail’in buna verdiği karşılığı kınadı.Öte yandan, Lübnan’da görev yapan BM barış gücü UNIFIL’in komutanı Tümgeneral Claudio Graziano, bir UNIFIL yetkilisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan’a azami itidal çağrısında bulundu.Graziano’nun durumun daha da tırmanmasından kaçınmak için taraflara azami itidal çağrısında bulunduğunu belirten yetkili, UNIFIL’in Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı düzenleyenleri belirlemek amacıyla gerekli adımları attığını ve bölgede ek askerler konuşlandırıldığını kaydetti.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatı sırasında bu sabah bir İsrailli subayın çatışmada öldüğü açıklandı. Subayın, henüz adı açıklanmamakla birlikte, Gazze’nin orta kesimlerindeki çatışmalar sırasında öldüğü belirtiliyor. Subayın bir RPG ile vurulduğu kaydediliyor.Bu ölümle Gazze Şeridi’nde saldırılarının başlangıcından beri ölen İsrailli asker sayısı 8’e çıktı.