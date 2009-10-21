Lübnan'dan İsrail'e casusluk suçlaması





Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Süleyman, İsrail'i casuslukla suçlayarak bölgede barışın geliştirilmesini öngören BM kararını ihlal ettiğini söyledi.



El Arabiya'nın haberine göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, geçen hafta ortaya çıkarılan casusluk ekipmanına dikkati çekerek, casusluk şebekeleri ve bu anlamdaki casusluğun İsrail'in 1701 sayılı BM kararını ihlal ettiği anlamına geldiğini kaydetti.



Lübnan askeri kaynakları, Lübnan'daki iletişimi izleyen 3 İsrail casusluk aygıtının İsrail sınırı yakınında imha edildiğini, bu aygıtlardan 2'sinin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğunu belirtiyor.



Hizbullah da, 2006 savaşının ardından Meys ve Cebel köyleri arasında çekilen bir kabloyla İsrail'in kurduğu casusluk aygıtının ortaya çıkarıldığını açıklamıştı. Hizbullah, diğer 2 casusluk aygıtının Lübnan ordusu ve BM askerlerince ortaya çıkarıldığını kaydediyor.



BM'nin 1701 sayılı kararı, Lübnan'ın güneyinde, Lübnan ordusu ve diğer devlet güvenlik görevlileri dışındaki herkesin elinden silahın alınmasını öngörüyor.

