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|Lübnan'dan İsrail'e casusluk
suçlaması
Lübnan Cumhurbaşkanı
Michel Süleyman, İsrail'i casuslukla suçlayarak bölgede barışın geliştirilmesini
öngören BM kararını ihlal ettiğini söyledi.
El Arabiya'nın haberine göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman,
geçen hafta ortaya çıkarılan casusluk ekipmanına dikkati çekerek, casusluk
şebekeleri ve bu anlamdaki casusluğun İsrail'in 1701 sayılı BM kararını ihlal
ettiği anlamına geldiğini kaydetti.
Lübnan askeri kaynakları, Lübnan'daki
iletişimi izleyen 3 İsrail casusluk aygıtının İsrail sınırı yakınında imha
edildiğini, bu aygıtlardan 2'sinin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğunu
belirtiyor.
Hizbullah da, 2006 savaşının ardından Meys ve Cebel köyleri
arasında çekilen bir kabloyla İsrail'in kurduğu casusluk aygıtının ortaya
çıkarıldığını açıklamıştı. Hizbullah, diğer 2 casusluk aygıtının Lübnan ordusu
ve BM askerlerince ortaya çıkarıldığını kaydediyor.
BM'nin 1701 sayılı
kararı, Lübnan'ın güneyinde, Lübnan ordusu ve diğer devlet güvenlik görevlileri
dışındaki herkesin elinden silahın alınmasını
öngörüyor.