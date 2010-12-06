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Dünya

LÜBNAN'DAKİ YAĞIŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALDI BEYRUT (A.A)

06 Aralık 2010 13:59

-LÜBNAN'DAKİ YAĞIŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALDI BEYRUT (A.A) - 06.12.2010 - Lübnan'da sabaha kadar süren sağanak yağışlar, ülkedeki orman yangınlarının yüzde 75'inin kontrol altına alınmasına yardım etti.  Lübnan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için İsrail'den gelmesi beklenen Türk yangın söndürme uçaklarının, hava muhalefeti yüzünden İsrail'den kalkamadığı öğrenildi.   Lübnan'da farklı bölgelerde, 120 orman alanında günlerdir süren yangınların söndürülmesi çalışmaları için Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'den yardım talep etmişti.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrail'de yangın söndürme çalışmalarına katılan iki Türk yangın söndürme uçağının, bu sabah Lübnan'a geçerek yangın söndürme çalışmalarına katılması öngörülüyordu.  Lübnanlı yetkililer, dün gece başlayarak bu sabaha kadar süren yağışlarla, özellikle dağlık kesimde bulunan ve karayoluyla ulaşılamayan bölgelerde bulunan yangınların yüzde 75'inin söndürüldüğünü açıkladı. 

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