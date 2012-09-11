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Dünya

Lübnan'daki işadamı için operasyon yapıldı

Lübnan İçişleri Bakanı, Mikdad aşiretinin elindeki rehineleri kurtarmak için düzenledikleri operasyonda 4 Suriyeliyi kurtardıklarını ancak Türk esirin bulunamadığını açıkladı

11 Eylül 2012 13:26

Lübnan İçişleri Bakanı Merven Şerbil, El-Mikdad ailesinin elindeki rehineleri kurtarmak için askeri operasyon düzenlendiğini, operasyonda 4 Suriyeli rehinenin kurtarıldığını açıkladı. Mikdad ailesinin elinde rehin tutulan Türk iş adamı Aydın Tufan Tekin hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Lübnan İçişleri Bakanı Merven Şerbil, El-Mikdad ailesinin elindeki rehineleri kurtarmak için askeri operasyon düzenlendiğini, operasyonda 4 Suriyeli rehinenin kurtarıldığını açıkladı. Mikdad ailesinin elinde rehin tutulan ve rehine takası için kullanılacağı ileri sürülen Türk iş adamı Aydın Tufan Tekin hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Şerbil, LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, operasyonda 4 Suriyeli rehinenin kurtarıldığını belirterek, Mikdad ailesinin askeri kanadının başındaki Hasan el-Mikdad'ın gözaltına alındığını kaydetti.

Lübnan'da bulunduğu sırada Mikdad ailesi üyelerince rehin alınan Türk işadamı Aydın Tufan Tekin hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan LBC Televizyonu Muhtar et-Tekri grubuna dayandırdığı haberinde, 4 Suriyeli ile beraber 2 Türk vatandaşının da kurtarıldığını öne sürdü.

Lübnan resmi makamlarından Türk rehinelerle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

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